Revoir Paris un film de Alice Winocour, inspiré par les attentats de Paris de novembre 2015 avec Virginie Efira et Benoît Magimel

En remontant des toilettes où elle était partie se laver les mains maculées de l’encre qui avait fui de son stylo plume, l’horreur survient. Sous le feu nourri et meurtrier d’une arme à feu tirant sur tout et sur tout le monde, la brasserie se transforme brusquement en un enfer de poussières, de verres brisés, d’éclats et de cris.

Rampant puis se plaquant au sol parmi les corps , Mia échappe de justesse au tueur…

…Trois mois plus tard, après avoir mis sa vie entre parenthèses, Mia est de retour à Paris. Son travail de traductrice russe toujours sur pause, elle a repris le cours de son existence auprès de Vincent, son compagnon, médecin hospitalier, et de ses amis.

Si Mia s’en est sortie avec une méchante cicatrice au ventre, des blessures plus sourdes et plus profondes sont là et bien là…