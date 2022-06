Revoilà la BRAFA, avec une œuvre d'Henri Evenepoel inédite à la vente depuis 50 ans

C'est l'une des plus anciennes foires d'art, mais aussi l'une des plus connues. La BRAFA a ouvert ses portes ce dimanche sur le plateau du Heizel à Bruxelles. Une 67ème édition qui fait son retour après un peu plus de deux ans de pandémie. Entre 10.000 et 15.000 œuvres sont présentées auprès de 115 exposants cette année avec de grands noms comme Magritte, Delvaux ou Dubuffet. L'occasion de se plonger avec notre collègue Céline Biourge dans cet univers qui renferme quelques raretés dont un portrait réalisé par le peintre, dessinateur et graveur belge Henri Evenepoel mort en 1899 à l'âge de 27 ans.