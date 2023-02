Révocation envisagée à la tête du comité R : Denis Ducarme n'entend plus participer aux auditions

Le député Denis Ducarme n'entend plus participer aux auditions à huis clos en cours au sein de la commission parlementaire d'accompagnement du comité R relativement à des plaintes sur le fonctionnement de cet organe de contrôle des services de renseignement et de sécurité, selon un courriel envoyé à la présidente de la Chambre Eliane Tillieux. Dans ce courriel, dont l'agence Belga a pu avoir lecture, le député MR dénonce l'absence de compétence dont jouit ladite commission pour effectuer ces auditions et l'impossibilité pour les accusés de faire valoir leurs droits à la défense.

Après une première vague d'agitations il y a un peu plus d'un an entre les conseillers du comité R consécutive à des prises de position de son président Serge Lipszyc alertant sur la montée de l'extrême droite au sein de l'appareil de l'État, le calme était revenu. Mais il y a quelques semaines, des plaintes d'une autre nature émanant de membres du personnel, relayées par le greffier du comité R, ont entraîné en catimini l'organisation d'auditions par la commission parlementaire de suivi des activités du comité R.