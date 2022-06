Révocation du droit à l’IVG aux USA : de premiers Etats bannissent l’avortement, d’autres s’engagent à le défendre

Les trois Etats progressistes de la côte ouest des Etats-Unis ont annoncé vendredi qu’ils s’engageaient ensemble à défendre le droit à l’avortement, enterré un peu plus tôt par un arrêt de la Cour suprême.

"Les gouverneurs de Californie, de l’Oregon et de Washington ont publié aujourd’hui un engagement pour défendre l’accès aux soins de santé reproductive, y compris l’avortement et les contraceptifs, et se sont engagés à protéger patientes et médecins contre les tentatives d’autres Etats d’exporter leur interdiction de l’avortement vers nos Etats", selon un communiqué.