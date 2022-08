Révocation du droit à l’IVG aux États-Unis : la Maison Blanche fustige les lois "extrêmes" interdisant l’avortement dans certains Etats

L’institution, façonnée par l’ancien président Donald Trump, a dynamité le 24 juin le droit constitutionnel à l’avortement qui s’étendait à tout le territoire américain. La loi qui entre en vigueur dans l’Oklahoma, elle, n’est pas à proprement parler une "trigger law". Elle vise à punir les médecins ou personnels médicaux qui continueraient à pratiquer des avortements, avec de lourdes amendes et des peines allant jusqu’à 10 ans de prison.

"Ces interdictions quasi-totales de l’avortement participent d’une initiative toujours plus étendue de la part des républicains pour supprimer des libertés dont les Américains bénéficiaient depuis près d’un demi-siècle", a déclaré Karine Jean-Pierre. "Les Américains doivent savoir que ces droits fondamentaux et d’autres, y compris le droit à la contraception et le mariage pour tous, sont menacés", a-t-elle insisté.