Révocation du droit à l'avortement aux Etats-Unis : "Une énorme victoire pour les Républicains et Donald Trump"

La politique de l'ancien président républicain pèse sur la Cour suprême alors que Donald Trump a pu nommer trois juges durant son mandat, permettant aux conservateurs d'asseoir leur majorité avec six juges contre trois.

C'est ainsi que le rêve que certains conservateurs caressaient depuis les années 1970 est devenu une réalité, explique le Pr Kerremans : la Cour suprême a révoqué son arrêt "Roe vs Wade" datant de 1973 et qui consacrait le droit à l'avortement. Désormais, chaque État américain est libre d'autoriser ou non l'IVG, et dans quelles conditions.

L'actuel président des États-Unis, le démocrate Joe Biden, avait annoncé qu'il s'opposerait à la limitation du droit à l'avortement. Il avait plaidé pour une loi fédérale mais selon le professeur Kerremans, celle-ci a peu de chance d'aboutir. Les Républicains feraient alors de l'obstruction systématique, une tactique pour retarder ou mettre au placard des décisions, jusqu'à ce qu'ils retrouvent le pouvoir.