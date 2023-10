Revivre après des années d’errance grâce au projet Housing First du Relais Social du Brabant wallon

C’est la journée mondiale de lutte contre le sans-abrisme, ce mardi !

L’occasion pour la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide de rappeler qu’il reste encore beaucoup à faire. L’Union européenne veut atteindre le "zéro sans-abri en 2030"! Mais sur le terrain, les différentes crises ont aggravé la situation, y compris à Bruxelles et en Wallonie.

Récemment, le gouvernement wallon a débloqué 2 millions d’euros pour le projet "Housing First" développé par des associations et des Relais Sociaux. 10 projets sont concernés, dont celui du Relais Social du Brabant wallon, qui recevra 200.000 euros.

Objectif du concept Housing First : permettre à un sans-abri de redémarrer dans la vie, par le biais d’un logement et d’un accompagnement social.

Remonter la pente

A Court-Saint-Etienne, nous avons rencontré Dries dans son petit appartement. A 56 ans, l’homme remonte progressivement la pente, après des années d’errance. La maladie, la perte de son logement, la rue, les maisons d’accueil, les services psychiatriques,… Dries a galéré pendant plusieurs années. "J’étais perdu ! Et dans les différentes maisons d’accueil où j’avais été hébergé, il y avait des problèmes. A mes yeux, cela n’allait rien arranger. A part à Nivelles, où j’ai été bien accueilli". Mais c’est finalement grâce au projet du Relais Social du Brabant wallon que Dries a pu se poser et reprendre pied, petit à petit. Une adresse, des droits sociaux, le revenu d’intégration du CPAS, l’accompagnement psychosocial d’une équipe pluridisciplinaire et le loyer modéré d’un propriétaire solidaire que le "Capteur Logement" du Relais Social a pu dénicher… Les ingrédients indispensables pour la recette permettant de retrouver la forme, la dignité et une vie plus ou moins normale, en espérant aussi, un jour, renouer avec le monde du travail.

Soutien social

"Avec nos partenaires, dont des associations et le CPAS, nous accompagnons la personne dans sa nouvelle vie à domicile. Car passer de la rue à un logement n’est pas facile", explique Celia Rifaut, accompagnatrice psychosociale. "Notre équipe pluridisciplinaire répond aux attentes de la personne, par exemple pour une aide administrative, pour gérer son budget, pour se soigner, pour se chauffer, etc… Ce système s’adresse aux personnes qui ont connu l’errance, les assuétudes, les problèmes de santé mentale, etc… L’aide qu’apporte la Région wallonne est la bienvenue. Car les besoins sont importants". L'équipe actuelle de ce nouveau projet Housing First, versus BW, se compose de 5 personnes. Elle travaille en collaboration étroite avec le "Capteur Logement", autre membre du Relais Social, chargé de dénicher les logements adéquats.

Capter d’autres logements solidaires

En Brabant wallon, trouver de nouveaux propriétaires solidaires prend du temps. "Le prix moyen d’un loyer en Brabant wallon, c’est 1069 euros ! La moyenne est de 779 euros pour le reste de la Wallonie", souligne Maëlle Dewael, coordinatrice du Relais Social du Brabant wallon. "Imaginez ! Le revenu d’intégration tourne autour de 880 euros par mois ! Trouver un logement à loyer modéré est donc particulièrement compliqué."

Le Relais Social sollicite tout de même le coup de pouce de propriétaires soucieux de tendre la main aux candidats "Housing First", dans l’espoir de réduire le sans-abrisme. En Brabant wallon, province réputée riche, la pauvreté semble moins visible. Mais elle existe bel et bien. Selon un dénombrement effectué dans 9 des 27 communes de la province en octobre 2022 par la Fondation Roi Baudouin, le CAL (Centre d'Action Laïque) et l’UCLouvain, il y aurait 888 personnes sans abri. "Dans cette première étude, il y avait quelques grandes villes. Je pense qu’il faudrait multiplier ce chiffre par 1,5 pour avoir une estimation globale dans la province", soit près de 1350 personnes !