Revivez tous les buts de la phase de groupes de la Coupe du monde en deux minutes

120 buts en 48 rencontres, la phase de groupes de cette Coupe du monde 2022 s’est révélé très prolifique. Après la qualification de la Suisse et du Brésil, elle est maintenant terminée. La rédaction des sports de la RTBF vous propose de revivre ces 120 réalisations. Au programme treize penaltys inscrits et quelques petits bijoux telles que la reprise de volée de Richarlison et le coup franc magistral de Luis Chávez.

Avec 3 réalisations, cinq joueurs partagent la première place du meilleur buteur de ce Mondial : Cody Gakpo, Kylian Mbappé, Alvaro Morata et Marcus Rashford, Enner Valencia. Seul ce dernier ne pourra pas prétendre au titre après l’élimination de l’Équateur.