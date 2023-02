Revivez Les Vêpres au Festival Rachmaninov à Bozar par le Chœur de la radio lettonne

Le Festival Rachmaninov a eu lieu début février à Bozar et l'un de ses derniers concerts était consacré aux Vêpres. Vivez ou revivez ce moment, dans une présentation de Nicolas Blanmont.

Pierre Solot investissait jeudi 2 février la Salle M de Bozar dans le cadre de l’enregistrement en public d’une Table d’écoute autour du Concerto n°3 de Rachmaninov accompagné de trois grands pianistes : Sergio Tiempo, Florian Noack ainsi qu’Alexander Gurning.

Nicolas Blanmont vous accompagnait ensuite — depuis la somptueuse salle Henry Le Boeuf — le samedi 4 février à 20h pour un concert autour des Vêpres de Rachmaninov. Le Chœur de la radio lettonne, dirigé par Sigvards Kļava, interprétait A Drop in the Ocean d’Eriks Esenvalds, Le nom de nos mères de Peteris Vasks et enfin Les Vêpres.

Les Vêpres de Rachmaninov ne sont pas ses pièces les plus jouées. Grand pianiste, sa composition s’est naturellement tournée vers son instrument. Cette passion pour la musique finira par lui causer des angoisses et une grande dépression lorsque sa première symphonie opus 13 ne recevra pas la réception qu’il espérait.