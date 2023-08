Revivez les moments forts de 'Baraki' avant la nouvelle saison sur Tipik

Besoin de vous rafraîchir la mémoire avant de commencer la saison 2 de Baraki, diffusée ce 2 septembre sur Auvio et Tipik ? Regardez le récap' de la saison 1 ci-dessus !

Attention, spoilers si vous n'avez jamais vu les épisodes de la première saison ! Pour rappel, elle est toujours disponible en intégralité sur Auvio.

Qu'est-ce que va raconter la saison 2 ? Quelles vont être les nouvelles aventures de la famille Berthet ? Deux ans après l’incendie volontaire de leur maison, les Berthet ont pris racine au camping du coin. Alors qu’Yvan et Nath tentent d’assumer leur séparation tout en étant les meilleurs parents possibles, que Didier et Cynthia cherchent à avoir un bébé à leur tour, que Timmy jongle avec l’enfant et l’adulte qu’il a en lui et que Jess vise son indépendance financière, 'cette année sera l’année de la maturité'. Mais chez les Berthet, rien ne se passe jamais comme prévu… Baraki, c’est une déclaration d’amour à la Belgitude, une ode aux bras cassés, à ceux qui improvisent avec ce qu’ils ont.

Chaque samedi à 20h05, un épisode sera diffusé en TV sur Tipik dès ce 2 septembre. L’intégralité de la saison sera aussi à binge-wachter dès le 2 septembre sur Auvio.