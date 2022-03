Revivez les meilleurs moments du quatrième live de The Voice Belgique !

C’est après la divine prestation d’Anaë lors de ces quarts de finale, que Soprano a reçu un appel de notre coach Black M, absent pour cause de tournée avec son collectif Sexion D’assaut. Epaté par la prestation d’Anaë, Black M n’a pas hésité à apporter son soutien à toute son équipe et a assisté Soprano à distance en lui passant un coup de fil. Pendant cet appel, nous avons pu apercevoir BigFlo et Oli qui font également partie de la The Voice Family puisqu’ils ont été coachs lors de la sixième saison de l’émission. Un moment nostalgique qui a remis du baume au cœur de notre public et des talents de la team Black M. Nous remercions encore Soprano pour avoir assuré son rôle à merveilles lors de ce live !