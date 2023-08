Revivez les meilleurs moments du Grand Cactus dans le best-of spécial rentrée ce jeudi 31 août

Pour amortir le choc de la rentrée, le Grand Cactus vous propose un best-of piquant à souhait ! Revivez les moments les plus fous de Jérôme de Warzée et de sa bande.

Au programme, une compilation des séquences qui ont marqué les esprits lors de la saison 8 !

Redécouvrez les meilleurs sketchs de Kody, Martin Charlier, Isabelle Hauben et Tamara Payne, les plus belles imitations de Fabian Lecastel et un Damien Gillard alias Fabrizio au top de sa forme, mais aussi les plus gros fous rires des chroniqueurs, les répliques les plus cinglantes de James Deano.

En bonus, revivez les bugs techniques, les trous de mémoires et tout ce que vous n’auriez jamais dû voir !