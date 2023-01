Revivez les meilleurs moments de la finale de Coupe du monde perdue des Red Lions face à l'Allemagne

Les Red Lions se sont inclinés aux shoot-outs face à l'Allemagne en finale de la Coupe du monde de hockey (3-3, 5-4 aux shoot-outs). Après avoir rapidement mené au score, les Belges ont déjoué et ont décroché les shoot-outs au forceps dans le dernier quart temps. Dans cet exercice insoutenable de un contre un qu'ils maîtrisent pourtant à merveille, ils ont fini par chuter. Revivez les meilleurs moments de cette finale à rebondissements, entre le but magique de Florent van Aubel, la remontada allemande, le p.c. de l'espoir de Tom Boon dans les derniers instants du temps réglementaire et la cruelle séance de shoot-outs.