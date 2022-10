Revivez les meilleurs moments d’antenne de Jean-Pierre Hautier

Le 12 octobre 2012, il y a 10 ans, la Radio perdait une de ses grandes voix. Celle de Jean-Pierre Hautier.

Jean-Pierre Hautier incarnait cette nouvelle génération d’animateurs arrivés sur antenne à la charnière des années 70 et des années 80. Très inspiré par les radios américaines et les stations périphériques françaises, il a contribué à dynamiser les Radios de Service public avec un ton nouveau, de l’élégance et du sourire dans la voix.

Insatiable curieux, passionné de musique et d’histoire, toujours plongé dans les livres, Jean-Pierre Hautier avait sans conteste cette volonté de transmettre le savoir au plus grand nombre, notamment à travers les interviews de personnalités qu’il a réalisées par centaines dans ses émissions.

35 ans d’antenne sur le 2e programme, Radio-Cité, Bruxelles-21, Bruxelles-Capitale et La Première ont fait de Jean-Pierre Hautier un Homme de Radio avec un grand H. Le Fantôme de la Radio lui rend hommage en lui consacrant deux émissions inédites, dont la première est à découvrir ici.

Le Fantôme de la Radio sur la Première, de 18h15 à 19 heures.