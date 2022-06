Revivez les grandes épopées cinématographiques en musique à l’Abbaye de Villers

Vous comptez peut-être parmi les fans des grandes épopées cinématographiques que sont Le Seigneur des Anneaux, le Monde de Narnia, Gladiator, Avatar, ou encore Game of Thrones ! Si c’est le cas, vous allez adorer la soirée organisée le 18 juin…

L’Abbaye de Villers-la-Ville accueille un énorme concert qui reprend les thèmes les plus majestueux de ces films et séries. Plus de 70 musiciens et 40 choristes, dans une scénographie destinée à nous époustoufler la tête, pour vivre des émotions grandioses, avec aussi des morceaux devenus des standards, tels que les thèmes de Dr Jivago ou Lawrence d’Arabie et, en invitée spéciale, une divine violoniste ukrainienne. Ça s’appelle "Thrones", et ça va nous farcir de chair de poule…