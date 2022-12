Revivez les 144 heures de Viva for Life en 144 secondes !

144 heures d’émotions, 144 heures de témoignages, 144 heures de générosité et de solidarité : c’est beau, c’est fort. Retour en vidéo sur cette superbe 10e édition en seulement 144 secondes.

Encore une fois, c’est une édition incroyable qui a eu lieu sur la place des 3 Fers à Bertrix. Une année pleine d’émotions, d’artistes et de nouveautés. Entre la scène suspendue, les larmes d’Ophélie, Sara et Marco à l’écoute des témoignages parfois insoutenables, mais aussi les moments délirants qui font aussi partie intégrante de cette action, voici le résumé de ce qu’il s’est passé à Viva for Life 2022 !