Revivez les 10 médailles belges des championnats européens de Munich

La délégation belge a finalement remporté 10 médailles (3 en or, 3 en argent et 4 en bronze) lors de la deuxième édition des championnats européens organisés à Munich. Un bilan mitigé puisqu’il y a 4 ans la Belgique avait tout de même ramené 19 médailles de Glasgow et Berlin. Moins prolifiques sur la piste d’athlétisme les Belges ont en revanche brillé sur la piste en cyclisme avec un total de 5 médailles. Entre confirmation et révélation, revivez les 10 plus beaux moments de ces championnats pour les athlètes belges.