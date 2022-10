Revivez le témoignage bouleversant de Lukas, sauvé d’une enfant difficile par à une association financée par CAP48

Aujourd’hui, Lukas se reconstruit et avance dans la vie.

Grâce notamment à "La Casa", un établissement spécialisé pour l’aide à la jeunesse.

À son arrivée, les éducateurs l’ont aidé à se préparer pour l’avenir.

Depuis son arrivée dans cet établissement, Lukas sent qu’il peut être un exemple pour les autres enfants. Il donne l’exemple qu’il a eu et tire les autres vers le haut en prouvant que tout est possible malgré les difficultés rencontrées par le passé.



Aujourd’hui, Lukas est également accompagné d’un parrain qui le suit dans son parcours de jeune adulte et qui l’aide à devenir l’homme qu’il souhaite devenir.

Il considère son parrain comme un véritable père. Grâce à eux, Lukas dit qu’il a enfin une vraie famille.