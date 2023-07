Revivez le sprint controversé entre Jasper Philipsen et Wout van Aert sur la 3e étape : "Il n'y a pas de faute", selon Saugrain

Il aura fallu plus d’un quart d’heure aux commissaires du Tour de France 2023 pour officialiser le vainqueur de la 3e étape de la Grande Boucle au terme d’un sprint qui a finalement vu triompher Jasper Philipsen.

Parfaitement lancé par Mathieu van der Poel, le sprinteur belge a pédalé au coude à coude avec Wout van Aert dans la dernière ligne droite. Un superbe duel qui n’a pas pu se poursuivre jusqu’à la ligne d’arrivée puisque van Aert a dû couper son effort, bloqué le long des barrières nadar par le sprint de Philipsen.

Devant son rival et compatriote, Philipsen a conservé une trajectoire rectiligne durant son effort. C’est sans doute cet élément qui a poussé les organisateurs à ne pas sanctionner le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck. Malchanceux et penalisé par le tracé de la dernière ligne droite (une légère courbe vers la droite qui l’a, de fait, empêché de sprinter), Wout van Aert a dû se contenter de la 5e place.

"Il n'y a pas de faute. Le petit accroc, c'est la manière dont sont placées les barrières sur la ligne d'arrivée, qui est courbée. Ça a laissé l'impression à Wout van Aert que la porte était ouverte alors que les barrières sont décalées et que donc cela se ferme.

Philipsen n'a pas l'intention de faire une faute, juste d'aller chercher la trajectoire la plus courte", a analysé notre consultant Cyril Saugrain après la course.