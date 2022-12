Christophe Willem est de retour en 2022 pour Viva for Life et il a fait danser la place des 3 Fers de Bertrix.

Arrivé plus tôt dans la journée, Christophe est passé dans le cube pour discuter avec Ophélie et Marco de ses souvenirs émouvants de la première édition. En cette fin de deuxième journée de l’opération, il est monté sur la scène du nouveau cube pour offrir au public une prestation mélangeant nouvel album et anciens titres qui ont fait son succès.