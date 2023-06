Revivez le concert des lauréats du Concours Reine Elisabeth chant 2023

Après deux semaines intenses de compétition, les six lauréats du Concours Reine Elisabeth 2023 seront de retour sur la scène du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, ce mardi 13 juin, pour le concert de clôture de cette édition consacrée au chant. Et si vous n’avez pas vos places pour le concert qui est déjà soldout, vous pourrez tout de même le vivre en direct en radio sur Musiq3.

Ils vous ont fait vibrer, ils vous ont émus, ils vous ont impressionnés pendant ces deux semaines de concours, retrouvez les six premiers lauréats du Concours Reine Elisabeth 2023. Le baryton Taehan Kim (1er prix), Jasmin White, contralto (2e prix et Prix Musiq3 du public), la soprano Julia Muzychenko-Greenhalgh (3e prix), la mezzo-soprano Floriane Hasler (4e prix), la basse Inho Jeong (5e prix) et la mezzo-soprano Juliette Mey (6e prix) seront accompagnés du Symfonisch Orkest van Opera Ballet Vlaanderen, dirigé par Alejo Pérez.

Ce concert sera diffusé en direct en radio ce mardi 13 juin à 20h et sera présenté par Camille De Rijck, sur Musiq3. A 18h, Camille De Rijck recevra, en direct de Bozar, la mezzo-soprano française Floriane Hasler. Le concert sera ensuite retransmis en télévision, sur La Trois, le 20 juin à 22h08.

Et si vous avez envie de voir Jasmin White en concert, iel sera en concert au Festival Musiq3, le samedi 1er juillet à 16h au studio 4. A ses côtés, vous retrouverez Lorenzo Gatto et Jonathan Fournel, deux anciens Prix Musiq3 du public, ainsi que Riana Anthony et Susato Trio (Lauréat Génération classique).

Le programme du concert

Verdi – Overture [La Forza del destino]

Verdi – Studia il passo – Come dal Ciel precipita [Banco – Macbeth] Inho Jeong

Rossini – La calunia è un venticello [Don Basilio – Il Barbiere di Siviglia] Inho Jeong

Rossini – Nacqui al’affanno, al pianto [Cenerentola – La Cenerentola] Juliette Mey

Meyerbeer – Nobles seigneurs, salut ! [Urbain – Les Huguenots] Juliette Mey

Massenet – Va ! Laisse couler mes larmes [Charlotte – Werther] Floriane Hasler

Massenet – Ce breuvage pourrait me donner un tel rêve – Vision fugitive [Hérode – Hérodiade] Taehan Kim

Donizetti – Pronto io son [Norina & Dr Malatesta – Don Pasquale] Julia Muzychenko-Greenhalgh & Taehan Kim

-

Mozart – Ouverture [Le Nozze di Figaro]

Rossini – Cruda sorte – Qua ci vuol disinvoltura [Isabella – L’Italiana in Algeri] Floriane Hasler

Verdi – È Strano – Ah, fors’è lui – Sempre libera [Violetta – La Traviata] Julia Muzychenko-Greenhalgh

Elgar – Where Corals Lie [Sea pictures op. 37 – Richard Garnett] Jasmin White

Rossini – Ah, quel giorno [Arsace – Semiramide] Jasmin White

Delibes – Duo des fleurs [Lakmé & Mallika – Lakmé] Jasmin White & Julia Muzychenko-Greenhalgh

Verdi – Carlos écoute – Ah, je meurs [Rodrigo – Don Carlos] Taehan Kim

Korngold – Mein Sehnen, Mein Wähnen [Fritz – Die tote Stadt] Taehan Kim