Revivez le concert de Guy Cabay et Steve Houben en 1984 à Liège

Il écrit et chante paroles et musiques d’un album dont le succès est considérable, Tot-a-fèt rote cou d’zeûr cou-d’zos , un mélange surprenant d’accents brésiliens et de wallon, le dialecte de son pays natal. Commentaires de Chet Baker: "Guy, you sing like Joao Gilberto". Pour la critique et le public, il devient le chanteur intimiste amoureux de la bossa nova et le vibraphoniste le plus "carioca" parmi les jazzmen belges. Qui ne se souvient d’ I fèt copé qu’amon Laca, qu’amon Laca, qu’amon Laca… ?

On retrouve Guy Cabay dans cette archive de la Sonuma. Lors de cette émission "Face Au Public" de 1984, il interprète ses propres chansons et compositions, pour la plupart en wallon de Liège, sur une musique où une influence brésilienne se fait sentir. Il est accompagné notamment par Steve Houben et Mimi Verderame, Michel Hatzigeorgiou