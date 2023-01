Revivez le concert Central Tour d’Indochine

Nicola Sirkis, chanteur emblématique d’Indochine, diversifie ses activités et deviendra dès le 6 janvier, animateur radio sur RTL2 en France.

Il a partagé l’information via son compte Instagram, précisant aussi le nom de l’émission : "KMS (Kiss my song) radio".

Il donnera rendez-vous à ses fans tous les vendredis pour leur faire découvrir des artistes, des morceaux, et des groupes de rock.

Dans une interview relayée par le site d’RTL2, Nicola Sirkis a expliqué : "J’écoute la radio et il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne me retrouve pas par rapport à ce que j’écoute. Quand j’avais 12-13 ans, j’habitais en Belgique et on écoutait du rock à longueur de journée parce qu’il y avait des bateaux pirates, des grands bateaux pirates au large entre l’Angleterre et la France et entre l’Angleterre et la Hollande. Moi, j’étais fasciné par ça […] Donc effectivement, tous les jeunes de l’époque écoutaient ces radios pirates parce qu’ils s’y retrouvaient. Et c’est là que j’ai découvert les Stones, les Beatles, Bowie et d’autres artistes."

"Tous les groupes que je vais présenter, ce sont des gens qui ont entre 16 et 30 ans et qui font du rock, alors qu’aujourd’hui, ce n’est carrément pas du tout dans le style du monde. Et qui font du rock, mais de différentes façons", a-t-il déclaré.