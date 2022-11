Revivez le but de Michy Batshuayi et la passe lumineuse d’Alderweireld sous plusieurs angles

Une passe pour éventrer la défense canadienne. Incapables de combiner avec constance dans la moitié de terrain adverse, les Diables rouges ont opté pour la solution la plus directe pour prendre la voie du but et signer le seul goal de la rencontre face au Canada. Buteur pour la 27e fois en 49 sélections, Michy Batshuayi a une nouvelle fois fait parler son 'killer instinct' dans le rectangle.

Une reprise à savourer sans modération tout comme l’ouverture lumineuse et géniale de Toby Alderweireld. Une superbe passe que nous vous proposons de revoir sous plusieurs angles grâce aux différentes caméras placées en bord terrain.