Revivez la séance de prolongations de fou entre l’Argentine et la France

Si l’on avait dû écrire le scénario à l’avance, on n’aurait jamais pu écrire ce qu’il s’est passé dans cette finale de Coupe du monde. Car l’Argentine et la France sont passées par toutes les émotions.

Et qui d’autre que les deux stars Lionel Messi et Kylian Mbappé pour animer cette prolongation. A la 108e tout d’abord, Messi a inscrit son 7e but à la Coupe du Monde 2022, un record pour un joueur de l’Argentine depuis Kempes en 1978 avec 6 buts.

Et puis, une nouvelle fois, Mbappé va libérer toute son équipe. Sur un nouveau penalty pour une faute de mains de Montiel. Et le Français de reprendre la main sur le classement du meilleur buteur en inscrivant son 8e but dans ce mondial.

Le match s’est donc joué aux tirs au but et c’est finalement l’Argentine qui s’impose et devient championne du monde pour la 3e fois de son histoire.