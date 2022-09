Revivez la proclamation de Charles III et les moments forts de l’édition spéciale consacrée à cet évènement historique

Lors de sa première allocution, vendredi, Charles III a promis de consacrer sa vie au service de son peuple et de servir la nation britannique avec "loyauté, respect et amour". Le nouveau monarque, qui est âgé de 73 ans, est le roi du Royaume-Uni et de quatorze autres pays parmi lesquels l’Australie, le Canada, et la Nouvelle-Zélande. Le décès d’Elizabeth II a ouvert une période de deuil jusqu’aux funérailles de la reine, dont la date n’a pas été annoncée mais qui devraient avoir lieu dans un peu plus d’une semaine.