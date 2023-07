Revivez la prise de la Bastille heure par heure ce vendredi sur La Une

Symbole par excellence de la royauté française, la Bastille tombe aux mains des révolutionnaires le 14 juillet 1789. Un moment déterminant dans notre histoire que nous vous proposons de redécouvrir à travers un documentaire passionnant, réalisé grâce à la technologie de l’imagerie 3D.

Ce vendredi 14 juillet, nos voisins français célèbrent leur fête nationale. Choisie pour sa forte portée symbolique, cette date commémore la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Un événement qui allait marquer les mémoires et connaître un retentissement international dans les années, les décennies et les siècles à venir. Mais quels sont les véritables enjeux de cette opération militaire et comment les insurgés, pourtant peu armés, sont-ils parvenus à la mener à bien ?