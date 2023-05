Revivez la prestation surprenante de l'Allemagne à l'Eurovision 2023

Le groupe Lord of the Lost vient littéralement de retourner la scène de l'Arena Liverpool ! Leurs costumes et maquillages extravagants ainsi que leur prestation complètement décalée a mis le feu dans la salle. Un style de musique peu commun dans ce genre de concours, mais qui a tout de même conquis la plupart des téléspectateurs.

Du heavy metal à l'Eurovision, est-ce que ça pourrait être un pari gagnant ? C'est ce qu'on verra tout à l'heure lors de l'annonce des résultats.