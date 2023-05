Agé de 29 ans, l'auteur-compositeur-interprète finlandais à secoué le public de Liverpool avec sa performance ! Coupe au bol, vêtements fluos et chorégraphie sur un Cha-Cha complétement décalé sur une musique à mi-chemin entre le métal et la techno, le représentant de la Finlande s'amuse avec les codes et son apparence. Lors de cette première demi-finale, Käärijä a confirmé sa place de favori enchaînant les "Cha Cha Cha" comme des uppercuts. Inspiré musicalement par Rammstein, cette chanson est classée numéro 1 du Top 50 finlandais depuis de nombreuses semaines.