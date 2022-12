Revivez la finale de la Coupe du monde avec Jérôme de Warzée

Dans Le Cactus de Viva for Life, Jérôme de Warzée revient sur l’incroyable finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Une 22e finale Coupe du monde qui a été des plus surprenante.

Premier constat, les joueurs ont pu jouer plus de 17 secondes sans que l’arbitre ne siffle de penalty pour Leo Messi, "un vent de probité soufflerait-il sur cette finale" s’étonne Jérôme de Warzée.

Quel match, après un quart d’heure l’Argentine a le contrôle, la technique, les supporter du monde entier avec elle et même la possession. Mais comme le dit l’humoriste, les plus grandes équipes du monde savent bien que tout cela, face à la France, ne sert à rien.

16h23, penalty après que Di María se soit crocheté les pieds lui-même dans le rectangle adverse, résultat 1-0 pour l’Argentine. 16h36, magnifique action conclue par Di María, 2-0, Messi demande à ses coéquipiers de ne pas célébrer trop fort pour ne pas réveiller l’adversaire.

Après une longue sieste, penalty pour les bleus, Mbappé se réveille et marque 2-1 et seulement quelques minutes après Mbappé égalise.

Dernières secondes, Lloris dévie un tir de Messi mais malgré ses efforts, Messi fini par marquer à 18h12. Vient ensuite un penalty pour Mbappé, 3-3, les supporters du monde entier sont en défibrillation totale. Et c’est aux tirs au but que la victoire va se jouer Messi reçoit alors le trophée de l’employé du mois.

L'humour de Jérôme de Warzée rend heureux mais saviez-vous que donner aux autres rend également heureux et en plus, ça donne du sens à notre vie dans un contexte difficile pour tout le monde.