Revivez la conquête spatiale à travers les archives de la Radio

Alliés face au nazisme, l’URSS et les Etats-Unis d’Amérique sont désormais rivaux pour ne pas dire ennemis. Dans ce monde en reconstruction quelques années seulement après la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances se font face, se menacent et s’affrontent par pays interposés. Dans leur ligne de mire reste un territoire infini à conquérir : l’espace. Nous sommes en 1957, la compétition sans pitié entre Soviétiques et Américains commence…

Après avoir lancé la conquête spatiale avec son Spoutnik, l’URSS frappe un grand coup le 12 avril 1961. Le 14 avril 1961, soit 2 jours après son voyage en orbite autour de la terre, Youri Gagarine est accueilli à Moscou avec les plus grands honneurs. L’URSS lui fait un véritable triomphe…

La conquête spatiale démarre bien mal pour l’Oncle Sam. L’Histoire retiendra que le premier homme dans l’espace est un Soviétique et non un Américain. Si les Etats-Unis se sont fait damer le pion par l’URSS, ils ne renoncent pas pour autant à leurs ambitions. Le 20 février 1962, John Glenn devient le premier Américain à voler en orbite autour de la terre. Il réalise trois rotations autour de la planète bleue, en un peu moins de 5 heures, avant d’amerrir sain et sauf.

Au cours des années 60, la course à l’espace devient très intense voire impitoyable à l’image des relations entre Soviétiques et Américains qui se dégradent de plus en plus. Entre Moscou et Washington, c’est l’escalade. En 1962, le président Kennedy ne cache plus ses ambitions.

Si les Américains ont dévoilé clairement leurs objectifs, les Soviétiques eux sont restés très discrets pour ne pas dire secrets. Ce qui ne les empêche pas de poursuivre leur programme spatial sans faiblir. En 1963, l’URSS continue à innover en envoyant pour la première fois une femme dans l’espace : Valentina Terechkova.