Revivez la conférence de presse d’Eden Hazard et Thibaut Courtois : "Il ne s’est rien passé dans le vestiaire"

La conférence de presse d’Eden Hazard et Thibaut Courtois a permis aux joueurs de démentir de nombreuses rumeurs sur une potentielle altercation musclée entre les joueurs dans le vestiaire à l’issue de la défaite contre le Maroc. Tant Eden que Thibaut ont affirmé qu’il ne s’était absolument rien passé dans le vestiaire en dehors d’un discours du coach.

Les deux joueurs du Real Madrid ont expliqué avoir eu une réunion ce lundi soir avec toute l’équipe, où les joueurs qui le souhaitaient pouvaient s’exprimer. Pas mal de choses ont été dites et ils affirment tous deux que les Diables sont désormais plus soudés que jamais et prêts à laisser leurs tripes sur le terrain face à la Croatie.