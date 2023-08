Revivez l’incroyable séance de tirs au but entre l’Australie et la France pour une place en demi-finale

La France a été éliminée par l’Australie en quart de finale de la Coupe du monde féminine de football. Avec un tel enjeu, la déception à l’issue de la défaite était évidemment immense, et il faut dire que le scénario a ajouté pas mal de drama à cette élimination. Pas de but durant le temps réglementaire ni pendant les prolongations, les deux nations devaient se départager aux tirs au but. Une séance longue de vingt minutes et vingt tirs au but au total. Score final, 7-6. Des tirs manqués, des arrêts, de très jolis tirs et puis des larmes. De joie côté australien, de tristesse côté français. Le football peut être cruel parfois, et cette séance en est sans doute la parfaite incarnation. Décuplant la peine des Bleues, mais multipliant tant et plus la joie des Matildas.

Préparez les pop-corn et votre balle antistress pour revivre cette séance de tirs au but intense.