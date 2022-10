Revivez l’incroyable danse d’ouverture de la Grande Soirée CAP48

Ce dimanche 16 octobre, vous avez rendez-vous avec la Grande Soirée Cap48 sur la Une dès 20h20 mais aussi sur Auvio, La Première et nos réseaux sociaux.

Pour débuter cette grande soirée, la production a décidé de mettre l’accent sur la danse en vous proposant une prestation incroyable réalisée par le chorégraphe David des 2Mad.

Cette chorégraphie dynamique et poignante se voulait être avant tout inclusive.

C’est pourquoi David a fait appel à Anaïs et Florent, deux visages emblématiques de CAP48 et porteuses de handicap suite à un accident de la vie.

Une prestation à voir ou revoir sur Auvio.