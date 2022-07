Revivez l'Eurovision des Jeunes Musiciens avec Thaïs Defoort, représentante de la Belgique

Qui n’a jamais rêvé d’apprendre à jouer d’un instrument de musique ? À presque 30 ans, Valentine Jongen décide de commencer le violoncelle et de se donner un an pour aller le plus loin possible.

Dans son apprentissage, Valentine rencontrera quatre musiciens aux profils très différents : Marie Hallynck, violoncelliste soliste et chambriste de renommée internationale, Pierre de Waha qui travaille dans la finance et qui pratique le violoncelle comme amateur, Thaïs Defoort, jeune prodige du violoncelle à seulement 18 ans et Rafael Dieltjens, un jeune violoncelliste de 9 ans.

Au bout de 365 jours d’apprentissage seulement, Valentine rejoint ces quatre musiciens sur la prestigieuse scène du Studio 4 de Flagey pour jouer avec eux une transcription pour cinq violoncelles d’un morceau de Johann Strauss.

Ces parcours de musiciens amateurs et professionnels vont vous faire découvrir l’amour de la musique et de la découverte d’un instrument. 26 minutes de poésie, de passion et de recherche de soi.