Revivez l'émouvante prestation de Rosalie sur "The A Team" lors de la demi-finale de The Voice Belgique

Durant les Blind Auditions, Rosalie avait séduit les coachs grâce à son timbre unique et sa reprise de David Bowie. Talent très disputé, elle avait rejoint l’équipe de BJ Scott. Cependant, après avoir frôlé l’élimination lors des K.O., la jeune bruxelloise a été volée par Christophe Willem. C’est désormais dans l’équipe de la "tortue" qu’elle poursuit l’aventure.

Tout en douceur, elle a choisi d’interpréter "Angel" de Sarah McLachlan, lors du live 1. Le public n’a pas pu passer à côté de sa prestance et lui a permis d’accéder à l’étape suivante de l’aventure.

Pour le troisième Live, Rosalie s’est attaquée pour la première fois à un titre en français : "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet. Encore une fois, la prestation de la candidate a séduit le public et nous l’avons retrouvée lors du quatrième live avec sa douce reprise du "Coup de Soleil" de Richard Cocciante. Pour la demi-finale, elle reste dans la douceur avec une reprise du titre "The A Team" de Ed Sheeran. Sorti en 2011, ce titre fait partie de l’album "+ ". Ce titre très émouvant a été écrit à la suite d’une rencontre entre le chanteur et une jeune sans-abri dépendante à la drogue. C'est une chanson au texte puissant que Rosalie a délivré avec perfection sur le plateau de la demi-finale.