Revivez l’émotion du Concours Reine Elisabeth 2023 avec le coffret 2 CDs, disponible le 10 juin

Comme chaque année à l’issue du Concours Reine Elisabeth, les mélomanes pourront, dès le 10 juin prochain, revivre les plus grands moments de la compétition à travers le coffret du Concours. Un coffret deux cds dans lesquels vous retrouverez les douze finalistes de cette dixième édition consacrée au chant.

Le premier disque reprend des airs d’opéra et mélodies avec l’Orchestre Symphonique de La Monnaie sous la direction d’Alain Altinoglu, chantés pendant les trois jours de finale à Bozar. Le second est constitué d’œuvres avec piano, enregistrées à Flagey en première épreuve et demi-finale.

Le baryton coréen Taehan Kim, Premier Prix, occupe une belle place dans la sélection avec la plupart de ses prestations en finale et une grande partie de son programme de la demi-finale et du premier tour. Pour Jasmin White, contralto américain.e, Deuxième Prix et également prix du public Musiq3, la sélection représente la diversité de son répertoire, de Haendel à Montsalvatge. La soprano germano-russe Julia Muzychenko-Greenhalgh, Troisième Prix, brille aussi dans son programme à l’image de son parcours. Les douze lauréats – issus d’une sélection de 412 candidatures reçues cette année pour le Conccours de Chant – présentent un florilège d’une grande richesse de voix et de répertoire, permettant de retrouver les grands moments de cette session au niveau exceptionnel.

Un coffret à retrouver dès ce 10 juin chez tous les disquaires, et sur la boutique en ligne du Concours Reine Elisabeth.

Et si vous voulez encore frissonner à l’écoute de ces douze voix, nous vous donnons rendez-vous ce mardi 13 juin à 20h sur Musiq3 pour vivre en direct le concert de clôture de cette édition chant du Concours Reine Elisabeth.