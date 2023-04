Revivez l’attaque décisive de Remco Evenepoel dans La Redoute sur Liège-Bastogne-Liège

Comme en 2022, Remco Evenepoel a construit son succès sur Liège-Bastogne-Liège sur les pentes de La Redoute, ascension emblématique de La Doyenne devenue la rampe de lancement idéale pour le super-champion belge. Revivez son attaque dans La Redoute dans la vidéo ci-dessus.

Idéalement amené par son équipe au pied de la difficulté, Remco Evenepoel a profité d’un dernier travail colossal d’Ilan Van Wilder pour étirer encore plus un peloton fatigué par la pluie et l’enchaînement des ascensions. Le visage détendu, le champion du monde a attendu le bon moment pour libérer sa puissance à moins de 200m du sommet. Il restait alors 33 km.

Un démarrage violent qui a scotché tout le monde à l’exception de Tom Pidcock, capable de basculer à quelques mètres et de revenir dans la roue du Belge dans la descente successive.

Le Britannique a cependant dû s’avouer vaincu dans la côte de Cornemont, difficulté non répertoriée introduite au parcours cette année et dans laquelle Evenepoel a placé son accélération décisive. Un envol irrésistible à 30 km du but pour un nouveau numéro de haut vol et une arrivée en solitaire dans les rues de Liège.