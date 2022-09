Revitalisation du quartier du Quadrilatère à Huy : le parking de la bibliothèque a été réaménagé, l’Avenue Chapelle va l’être

Pour revitaliser le quartier du Quadrilatère, la première étape à franchir a été la réaffectation de l’ancien Athénée par le privé en une soixantaine de logements, des espaces commerciaux et de bureaux. Eric Dosogne, le bourgmestre de Huy, explique : "La création de ces logements, c’était une des conditions sine qua non pour avoir accès aux subsides de la Région wallonne sur la revitalisation. Elle nous a accordé un subside de 1.250.000 euros à utiliser dans le cadre d’aménagements publics pour la revitalisation du quartier. On a déjà réaménagé la rue Delloye et la rue de la Résistance.". Ces deux voiries sont situées respectivement au sud et à l’est du site. Eric Dosogne poursuit : "La prochaine voirie qui est concernée, c’est l’avenue Adolphe Chapelle. Ça commence ce 5 septembre et les travaux sont prévus jusqu’à la fin février 2023. C’est une voirie que l’on refait globalement, ce qu’on appelle "à fond de coffre". Par après viendront s’ajouter la rue de l’Apleit et la rue du Coq.".