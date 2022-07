Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Ensuite, déposez dans la poêle quelques pommes de terre précuite et quelques abricots frais et séchés. Laissez cuire 15 à 20 minutes

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.

Pour le chutney, détaillez de l’échalote et l’ail frais. Pelez un morceau de gingembre et râpez un centimètre.