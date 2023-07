Revisiter l’architecture grâce à l’intelligence artificielle, aux frontières de la réalité

Qasim Iqbal, c’est d’abord un étudiant en architecture passionné par les ruines romaines et l’esthétique baroque. Parmi ses grandes sources d’inspirations, Francesco Borromini, un maître de l’architecture italienne de la Renaissance qui expérimentait de nouvelles courbes tout en s’inspirant du monde antique et baroque. Il bouleversa les codes du classicisme en proposant des formes novatrices et complexes, comme la lanterne à spirale de l’Eglise Sant’Ivo alla Sapienza.