Révisions du CEB dans les écoles de devoirs : "Pas question de mettre la pression sur les élèves"

L’idée est avant tout de réviser les matières dans lesquelles les élèves se sentent moins à l’aise, comme l’histoire pour Maya. "La première et la deuxième guerre mondiale, Napoléon, la ligne du temps, des trucs comme ça", énumère la jeune ado. Avec l’aide d’Océane, étudiante en psychologie qui vient ici bénévolement, elle revoit les points qui lui posent problème. "Toute l’année, ils ont bien travaillé, il n’y a aucune raison que ça se passe mal, rassure-t-elle. On est surtout là pour les encourager".

Plus que de l’entraînement intensif, il y a donc beaucoup de bienveillance. "L’objectif premier est de les calmer, de les sécuriser, rappelle la coordinatrice. Il y a beaucoup de stress autour d’eux, beaucoup d’angoisse, surtout de la part des parents. Ici, ils sont cool, et on est cool aussi. On déstresse". Myriam, professeur retraitée, elle aussi bénévole, en profite pour glisser quelques conseils de dernière minute à Malak et Isra. "Elles doivent bien se concentrer sur l’énoncé, ne pas lire trop vite, recommande-t-elle. Et normalement elles devraient avoir le CEB !".