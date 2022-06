Révision pour le CEB : les récits fictionnel et informatif

Les étapes à suivre

1. Lisez une première fois et essayez d'imaginer et d'entrer dans l'histoire.

2. Ensuite, identifiez le narrateur. Ce peut être l'auteur ou l'un des personnages.

3. Le récit fictionnel commence logiquement par une situation initiale. C'est le moment où on plante le décor et où on présente les personnages.

4. Ensuite vient une perturbation. Quelque chose vient troubler cette situation initiale.

5-6. Du coup, on imagine des actions et des réactions pour remédier à cette perturbation.

7. Enfin, vient la situation finale qui sera heureuse ou malheureuse.

En gros il faut tenter de répondre à ces questions principales :