Révision de maths pour les 1-2 : les diviseurs de 100

Un peu de maths avec le premier degré. Luana compte jusqu'à 100 à l'aide de jetons. Les jetons sont placés sur une table et rangés par groupe de 10. Luana compte ces groupes et parvient à obtenir le nombre précis de 100. Elle réitère l'opération en les regroupant par 20 unités à l'aide de deux bâtons. Elle réalise le même calcul. Obtient-on le chiffre rond de 100 en additionnant 20 jetons à la fois ? Et ainsi de suite avec des groupes de 30, 40 et 50 jetons. Cet exercice permet de voir quels sont les diviseurs de 100.

Il s'avère que 100 est égal à :

10X10, 5X20 et 2X50. Il n'est ni divisible par 30 ni par 40.

Un mètre ruban de coutière gradué par 10 cm permet de confirmer ces calculs.