Révision de français pour le niveau 3-4 : on revisite la fable "Le lièvre et la tortue"

Le lièvre, très confiant, la laisse partir un peu à l'avance. Il est certain de gagner, quoi qu'il arrive ! Mais la tortue avance et avance bien et elle approche dangereusement du point d'arrivée. Le lièvre, l'apercevant, entame une course effrénée mais, malgré ses efforts, ne parvient pas à arriver avant la tortue.

Le lièvre est dépité. Comment présenter cela aux autres animaux, sans en être la risée ?