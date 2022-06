Révision d'éveil pour le CEB : les grandes périodes de l'histoire

La plus éloignée de nous est la Préhistoire. C'est l'époque des hommes chasseurs, cueilleurs, pêcheurs et des premiers agriculteurs. Elle est vieille de plusieurs millions d'années et commence avec l'apparition de notre ancêtre : l'australopithèque ! C'est aussi la période où on découvre le feu. On en a appris un peu plus sur cette époque grâce notamment aux peintures rupestres que les hommes ont laissées dans les cavernes.