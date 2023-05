Réviser ses cours avec "échec à l’échec" durant les vacances scolaires

Des classes plus petites

Durant les vacances, les jeunesses scientifiques proposent des séances de remédiation "échec à l’échec " données par des enseignants expérimentés. L’objectif ici, c’est bien sûr de revoir et de réviser la ou les matière(s) qui pose (nt) problème. Monsieur Rigaux, le professeur d’anglais, remarque depuis 15 ans qu’une classe plus petite est bénéfique à l’apprentissage. "On peut facilement identifier les lacunes des élèves et prendre le temps qu’il faut pour les aider. C’est impossible de faire cela durant les cours classiques avec une classe de 25 ou 30 élèves. C’est plus agréable pour les élèves de travailler dans des petits groupes et pour les enseignants aussi", ajoute David Rigaux.