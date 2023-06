Revirement historique aux États-Unis : la Cour Suprême invalide la discrimination positive à l’université

La Cour Suprême des États-Unis, plutôt conservatrice, a décidé d’invalider les programmes de discrimination positive qui existait dans les universités depuis 60 ans. Un revirement historique pour les Américains puisque ce dispositif encourageait les universités à corriger les inégalités raciales, pour les personnes issues des minorités, permettant ainsi à plus de gens de couleurs de suivre des études dans les universités.

Une décision mal reçue à Harvard et qui inquiète : "Je crains que cette décision ne fasse reculer l’Amérique, que cela limite les possibilités offertes aux étudiants de couleur et que cela entrave les progrès accomplis au cours des dernières décennies", témoigne une Américaine. Et pour cet étudiant, il faudrait accepter davantage d’étudiants venant d’endroits différents. "Je souhaite vraiment qu’il y ait plus d’étudiants asiatiques. Nous pouvons être unis contre cette loi sur la peur", ajoute-t-il.

Le président américain Joe Biden condamne cette mesure. Cette décision, prise par les six juges conservateurs de la Cour Suprême, contre l’avis de leurs trois consœurs progressistes, souligne une nouvelle fois le fossé entre conservateurs et démocrates au sommet du pouvoir judiciaire américain.

"Je pense que nos universités sont plus fortes lorsqu’elles sont diversifiées sur le plan racial. Notre nation est plus forte parce que nous exploitons toute la gamme des talents de ce pays", commente Joe Biden. Pour lui, cette décision ne changera rien : "la discrimination existe toujours en Amérique", insiste-t-il.

C’est un nouveau retour en arrière qui rappelle l’autre décision forte prise l’an passé, par cette même cour suprême : l’annulation de la protection du droit fédéral à l’avortement.