Revirement de situation ? Domenico Tedesco sur la short-list… d'Hoffenheim

On pensait l’affaire entérinée et finalement… peut-être pas tant que ça. A lire les différentes rumeurs des derniers jours, Domenico Tedesco devait devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Les discussions entre les différents partis étaient même bien entamées…

Mais en football, la vérité d’un jour n’est pas celle de son lendemain. Alors que le coach André Breitenreiter vient de quitter Hoffenheim, la presse allemande s’enflamme sur une possible arrivée de Tedesco à la tête du TSG. Selon Kicker, média allemand à la base de cette folle rumeur, Hoffenheim zieuterait avec beaucoup d’intérêt la situation du coach italo-allemand. Il ferait partie de la liste des candidats potentiels aux côtés de Pellegrino Matarazzo et Matthias Kaltenbach, ancien assistant d’Alfred Schreuder à l’Ajax.

Toujours selon Kicker, Hoffenheim serait même le dernier obstacle entre Tedesco et les Diables. On rappelle d’ailleurs que le coach connaît bien le club allemand puisqu’il y avait officié en tant qu’entraîneur des U17 et des U19 en début de carrière.

Reste désormais à voir qui aura sa préséance : la fédération belge ou Hoffenheim ? On imagine qu’on aura la réponse bien vite.