Revirement de situation à la CAN : négatif au Covid, le gardien Ali Ahamada ne pourra pas être aligné

Pourtant testé négatif au Covid ce lundi matin, le gardien des Comores Alo Ahamada ne pourra finalement pas jouer. Il n’a pas reçu l’autorisation d’affronter le Cameroun en 1/8e de finale ce soir. Une décision qui interpelle.

Ce lundi matin, c’était la bonne nouvelle du jour pour les Comores. Alors que l’équipe n’avait plus de gardien pour affronter le Cameroun ce soir lors du 1/8e de finale de la CAN à cause du Covid, Ali Ahamada a été testé négatif. Les Comores ne devaient donc pas aligner un joueur de champ dans les cages.

Mais un nouveau coup de théâtre est tombé plus tard dans la journée. D’après le journal L’Equipe, Ali n’a finalement pas reçu l’autorisation de jouer ce 1/8e de finale.